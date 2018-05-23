Унаи Эмери: "Предпочитаю выиграть 5:4, чем 1:0"

Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что любит играть в открытый футбол и предпочитает видеть в матчах множество голов.

- Как бы я хотел, чтобы играли мои команды? С индивидуальностью. Чтобы они демонстировали себя все время матча, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Эмери. – Я люблю контролировать мяч, люблю хороший прессинг против другой команды. Я предпочитаю выигрывать 5:4, чем 1:0.

Ранее Эмери заявил, что команда будет бороться за победу во всех турнирах, в которых участвует.