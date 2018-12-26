Унаи Эмери: "Практически невозможно повторить то, что сделал Венгер"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что ему будет сложно сравниться с Арсеном Венгером, который 22 года руководил командой. Он подчеркнул, что ему досталось хорошее наследие.

– Когда я приехал сюда, мне сказали, что нужно сделать команду агрессивнее, чем она была в последние годы с Венгером, – цитирует TVE Эмери. – Такое случается, когда ты долго руководишь командой. На самом деле то, что сделал Венгер, практически невозможно повторить. Но я очень взволнован возможностями, которые дает "Арсенал" со своими игроками.