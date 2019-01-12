Унаи Эмери - об отсутствии в составе Езила: "Результат не определяется только одним футболистом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснил, почему не включил Месута Езила в заявку на матч с "Вест Хэмом" (0:1).

- Считаю, что в матче с "Вест Хэмом" сыграли все лучшие. Почему не включил в заявку Езила? Мы выигрываем с ним и проигрываем тоже с ним. Результат не определяется только одним футболистом. Футболисты, которые вышли в стартовом составе на поединок с "молотобойцами", заслужили это право. "Арсенал" мог как выиграть, так и проиграть. Мы продолжаем работать с каждым футболистом, потому что для нас важны абсолютно все, но на лондонское дерби я решил выпустить именно этих игроков.

После поражения от "Вест Хэма" "Арсенал" остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 41 очком в 22 матчах.

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