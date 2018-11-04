Унаи Эмери: "Ничьей с "Ливерпулем" доволен лишь наполовину, потому что хотелось победить"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после матча 11-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что эта игра стала проверкой для его команды. По словам испанца, он недоволен результатом.

- Хотели победить и показать хорошую игру, - приводит ВВС слова Эмери. - Мы давили, выполняли задание, а болельщики придавали нам энергии. Это было хорошее зрелище, но я доволен лишь наполовину, потому что нужно было побеждать.

Сегодня получилась ничья, но, возможно, мы заслуживали большего. Каждый матч - проверка для нас. Важно продолжать не проигрывать. Игры со "Спортингом" и "Вулверхэмптоном" станут еще одной провркой.