Унаи Эмери: "Неправда, что я помешал встрече Езила и Лева"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери опроверг слухи о том, что он помешал встрече Месута Езила с тренером сборной Германии Йоахимом Левом и менеджером немецкой команды Оливером Бирхоффом. Ранее Bild сообщила, что Лев и Бирхофф приехали на базу "Арсенала", чтобы встретится с Езилом, который завершил карьеру в сборной Германии, однако из-за Эмери встреча не состоялась.

– Это неправда, – цитирует Sky Sports Эмери. – Неправда, что я помешал встретиться Езилу и Леву. На нашей базе не было подобной ситуации. Ничего такого не происходило.