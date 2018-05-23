Унаи Эмери: "На меня возложили ответственность начать новую главу в жизни "Арсенала"

Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал свое назначение. В предыдущем сезоне он работал с ПСЖ.

- Я рад возглавить один из лучших клубов в мировом футболе, - цитирует тренера официальный сайт клуба. "Арсенал" знают и любят во всем мире благодаря его стилю игры, работе с молодыми игроками, фантастическому стадиону и тому, как работает клуб. Очень рад, что на меня возложили ответственность начать новую главу в жизни "Арсенала". Я встречался с руководителями клуба, у них огромные амбиции. Они хотят добиться успеха в будущем. Я в восторге от того, чего мы можем добиться вместе, и с нетерпением жду возможности подарить особенные моменты тем, кто любит "Арсенал".

Испанский специалист заменил на этом посту Арсена Венгера.