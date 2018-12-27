Унаи Эмери: "Матч с "Ливерпулем" - настоящий тест для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что матч 20-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" станет настоящим вызовом для его команды.

- Это очень важная игра и для нас, и для них, - приводит слова Эмери Sky Sports. - Они не знают поражений в этом сезоне, поэтому являются уверенными в себе. Для "Арсенала" эта игра - большой вызов и хороший тест, чтобы понять, кем являемся мы, а также увидеть разницу между командами. В таблице она кажется очевидной, но я хочу посмотреть, что произойдет на футбольном поле.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в чемпионате Англии, имея в активе 51 очко после 19 туров. "Арсенал" с 38 баллами располагается на 5-й строчке.

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