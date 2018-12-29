Унаи Эмери: "Ливерпуль" может служить примером для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после матча 20-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:5) отметил, что команда должна лучше играть в обороне. По его словам, соперник показал класс и может служить примером.

– Мы хорошо начали, забили гол, однако потом "Ливерпуль" превзошел нас в моментах, настойчивости и мастерстве, – цитирует Эмери BBC. – Мы не смогли помешать сопернику.

Во втором тайме мы хотели вернуться в игру и забить гол, но второй пенальти все закончил. Это плохой результат, однако поражения можно использовать в свою пользу, чтобы стать лучше.

Понятно, что нужно лучше играть в обороне. "Ливерпуль" показал прогресс и может служить примером для нас. Нужно прибавлять так же.