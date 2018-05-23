Унаи Эмери: "Конечно, "Арсеналу" придется расстаться с некоторыми футболистами"

Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что ему придется поработать над составом "канониров" и провести большую трансферную работу.



- "Арсенал" – большая команда с талантливыми игроками. Конечно, нам придется внести какие-то изменения и расстаться с некоторыми футболистами. Мне предстоит подумать, как мы можем улучшить этот клуб, - приводит официальный сайт "Арсенала" слова Эмери. - Сейчас приоритетная цель – общение с игроками. Я знаю их всех, но хочу провести некоторое время с каждым наедине. Я вдохновлен и рад приступить к работе, поэтому хочу, чтобы мои подопечные также прочувствовали это и выложились на сто процентов. Это именно то, чего я жду от каждого из них и от себя в частности.

Отметим, что в прошедшем сезоне "Арсенал" занял шестое место в АПЛ и в следующем году сыграет на групповом этапе Лиги Европы.