Унаи Эмери: "Хочу, чтобы Рэмси думал о тренировках, а не о контракте"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хавбек "канониров" Аарон Рэмси должен думать о тренировках, а не о контракте. Ранее сообщалось, что 27-летний валлиец хочет значительного увеличения зарплаты.

- Я разговаривал с ним на прошлой неделе и сказал ему, чтобы он фокусировался только на тренировках и матчах, - цитирует Эмери Mirror. - Хочу, чтобы он был сосредоточен только на субботней игре с "Вест Хэмом". Наши игроки должны давать болельщикам качество и энергию.

Рэмси выступает за "Арсенал" с 2008 года. В составе "канониров" он трижды выигрывал Кубок Англии. Эмери возглавляет лондонский клуб с 23 мая 2018 года. Под его руководством команда потерпела два поражения в двух стартовых турах чемпионата Англии и занимает 17-е место в турнирной таблице.

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