Унаи Эмери: "Хочу, чтоб Езил забивал голы"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что для полузащитника Месута Езила важно было забить в матче 5-го тура чемпионата Англии с "Кардифф Сити" (2:1). По его словам, он хочет, чтобы немец чаще забивал.

- Его навыки помогают команде, важно, что он забил, -приводит BBC слова Эмери. - Я хочу, чтобы он не только ассистировал, но и забивал. Нам нужно совершенствоваться и больше забивать, нужно работать над каждым игроком - не только атакующими, но и над полузащитниками. Я буду работать с каждым игроком, тем самым продолжая процесс создания той команды, которую мы хотим видеть.

Эмери возглавил "Арсенал" в 2018 году. Езил выступает за "канониров" с 2013 года. В текущем сезоне он провел 4 игры в составе лондонского клуба и забил 1 гол.

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