Унаи Эмери: "Если будет шанс взять большого игрока, "Арсенал" подпишет его"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери остался доволен тем, как селекционный отдел клуба проводит летнюю трансферную кампанию. В период дозаявок состав "канониров" пополнили вратарь Бернд Лено, защитники Штефан Лихтштайнер, Сократис Папастатопулос, а также полузащитники Лукас Торрейра и Маттео Гендузи.

– Обычно в моей карьере большие клубы не отказываются от возможности подписать нового игрока, – цитирует Goal Эмери. – На данный момент мы в порядке. Может быть, мы подпишем еще одного игрока, если он будет хорош и поможет нам. Клуб провел хорошую работу, подписав новых игроков.

Мы подписали игроков, которые были нужны нам. Если будет шанс взять большого игрока, мы подпишем его.