Унаи Эмери: "Чемпионство "Арсенала"? Для нас каждый матч - это новый вызов"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после матча 9-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (3:1) отметил, что команда не задумывается о борьбе за титул. "Канониры" занимают четвертое место в турнирной таблице с отставанием от лидирующих "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в 2 очка.

- Второй тайм команда провела хорошо, а в первом, возможно, мы начали недостаточно активно, - приводит ВВС слова Эмери. - Команда играла с хорошим настроением, показала качественный футбол. Важная победа.

Борьба за чемпионства? Для нас каждый матч - это новый вызов. Продолжать побеждать всегда сложно. Сейчас мы думаем о каждом конкретном матче.