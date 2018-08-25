Унаи Эмери: "Арсеналу" было важно победить после двух поражений"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери остался доволен игрой команды в матче чемпионата Англии против "Вест Хэма" (3:1). "Пушкари" пропустили первыми, но смогли победить после пропущенного мяча.

- Было очень важно победить, и мы показали, что можем выиграть в сложной ситуации после 0:1 в первом тайме, - цитирует BBC Эмери. - Нам нужно прибавлять, чтобы найти правильный баланс в команде.

Мы довольны, что набрали первые 3 очка после двух поражений. Во втором тайме мы хотели найти правильный баланс на поле и смогли этого добиться. Это был трудный матч, и мы рады победе.