Унаи Эмери: "Арсенал" хотел обыграть "МЮ", но и ничья хорошо"

Главный тренер "Арсенала"​ Унаи Эмери после ничьей с "Манчестер Юнайтед" в матче 15-го тура чемпионата Англии отметил, что команде стоит улучшать игру в обороне. Также он добавил, что второй тайм был лучше первого.

- Думаю, что мы контролировали игру, второй тайм был лучше первого, - цитирует BBC Эмери. - Мы могли бы выиграть этот матч, но после обоих голов соперник очень быстро сравнивал счет. Нам нужно улучшать игру в обороне. Возможно, мы потеряли контроль, но создали много моментов даже при 2:2, и я очень горжусь нашей работой. Мы хотели победить, но ничья это тоже хорошо.