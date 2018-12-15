Унаи Эмери: "Арсенал" хочет большего, чем пятое место в АПЛ"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице. "Канониры" располагаются на пятой строчке после 16 туров.

- Я думаю, мы хотим большего, - приводит слова Эмери Sky Sports. - Я думаю, мы хорошо начали, но сейчас находимся на пятом месте. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы подняться выше.

Думаю, мы идем своим путем и продолжаем улучшать нашу игру, но реальность такова, что нам нужно больше. Я учусь вместе с футболистами. Все в команде могут предлагать новые идеи.

Напомним, Эмери возглавил "Арсенал" 23 мая 2018 года. До этого он работал в "Валенсии", "Спартаке", "Севилье" и "ПСЖ".

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