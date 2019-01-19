Унаи Эмери: "Аренал" хотел победить "Челси" ради фанатов"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Челси" в матче чемпионата Англии (2:0). "Пушкари" сократили отставание от сегодняшних соперников до трех очков.

- Мы хотели победить ради наших фанатов. Отставание в таблице от "Челси" было 6 очков, но эта победа помогает нам оставаться оптимистами, - цитирует BBC Эмери. - Мы можем быть довольны сегодняшней игрой, но нам нужно решать вопросы от матча к матчу.

Нужно найти правильный баланс в домашних и выездных матчах. Дома нужно показать всем болельщикам, на что мы способны.