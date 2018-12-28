Умер бывший президент "Арсенала", который возглавлял клуб более 30 лет

"Арсенал" на своем официальном сайте сообщил о смерти бывшего президента клуба Питера Хилл-Вуда. Он скончался на 83-м году жизни.

Хилл-Вуд пришел в "Арсенал" в 1962 году, а с 1982 по 2013 год был президентом клуба. При нем "Арсенал" добился исторических достижений, выиграл пять раз чемпионат Англии

– Питер безмерно гордился нашими успехами на поле и за его пределами, включая переезд на новый стадион, – говорится в заявлении "канониров". – Он помог облегчить наше переселение в течение, вероятно, наиболее плодотворного периода в истории клуба. Влияние Питера и его семьи на клуб невозможно переоценить. Мы вспоминаем Питера с большой нежностью. В это трудное для его семьи и друзей время мы думаем о близких Питера.