Умер бывший игрок "Црвены Звезды" и "Тоттенхэма" Буньевчевич

Скончался бывший футболист и спортивный директор "Црвены Звезды" Горан Буньевчевич, сообщает официальный сайт сербского клуба. Ему было 45 лет.
- Горан более месяца боролся с аневризмой (с 20 мая этого года), но трагически проиграл эту борьбу, говорится в сообщении на сайте "Звезды".
Сербский игрок также выступал за "Графичар", "Буск", "Рад" (все - Сербия), "Тоттенхэм" (Англия) и "Ден Хааг" (Голландия). Провел 13 матчей за сборную Югославии. После завершения карьеры работал спортивным директором "Црвены Звезды", президентом клуба "Земун" и спортивным директором федерации футбола Сербии.
Sa velikim žaljenjem obaveštavamo javnost da je naš nekadašnji fudbaler i kapiten izgubio najvažniju bitku.– FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 28 июня 2018 г.
Počivaj u miru, Bunjo! Tvoja Crvena zvezda ❤️https://t.co/V0ytVjxcfI pic.twitter.com/8fdDRsJ9WX