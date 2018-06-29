Умер бывший игрок "Црвены Звезды" и "Тоттенхэма" Буньевчевич

Скончался бывший футболист и спортивный директор "Црвены Звезды" Горан Буньевчевич, сообщает официальный сайт сербского клуба. Ему было 45 лет.

- Горан более месяца боролся с аневризмой (с 20 мая этого года), но трагически проиграл эту борьбу, говорится в сообщении на сайте "Звезды".

Сербский игрок также выступал за "Графичар", "Буск", "Рад" (все - Сербия), "Тоттенхэм" (Англия) и "Ден Хааг" (Голландия). Провел 13 матчей за сборную Югославии. После завершения карьеры работал спортивным директором "Црвены Звезды", президентом клуба "Земун" и спортивным директором федерации футбола Сербии.