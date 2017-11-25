Умар Ньясс: "Куман пытался уничтожить меня как личность"

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс заявил, что бывший наставник команды Роналд Куман пытался всеми способами исключить из команды. Отметим, что на данный момент экс-форвард "Локомотива" является лучшим бомбардиром "ирисок" с 6 голами в активе.

– Когда он только приехал, я сразу понял, что стану мишенью, – цитирует BBC. – Он пытался уничтожить меня как личность. Но я оказался достаточно силен. Я много работал, чтобы попасть в премьер-лигу, и я хочу здесь остаться. Но мне пришлось пережить много неприятных вещей.

Сначала Куман отобрал у меня шкафчик в раздевалке, потом игровой номер, не разрешал ходить в командную столовую и перевел в дубль. Это было тяжело. Нужно иметь большую силу духа, чтобы справиться с подобной ситуацией.