Умар Ньясс: "Эвертон" не выделил мне даже шкафчик в раздевалке"

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс, ныне работающий с молодежной командой "ирисок", рассказал, что в раздевалке команды у него нет даже своего шкафчика. Напомним, что сенегалец с июля 2014-го по февраль 2016-го был игроком "Локомотива", после чего за 14 миллионов фунтов стерлингов перешел в ливерпульский клуб.

– Сейчас я тренируюсь с молодежной командой, но у меня нет даже своего шкафчика в раздевалке, – цитирует The Guardian Ньясса. – Другие футболисты могут куда-то сложить свои вещи, а я нет. Я прихожу на тренировки с собственной сумкой, в нее складываю вещи и оставляю в привычном для себя месте. После тренировки я забираю сумку и на своей машине отправляюсь домой.

Это печально, действительно печально. И, если честно, я не считаю, что заслужил это. Мне остается только держать голову высоко и сражаться. Не буду делать из происходящего драму, просто смирюсь с этим. Знаю, что это лишь очередной отрезок моей карьеры.