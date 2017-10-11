Умар Ньясс: "Адаптироваться в России было сложнее, чем в "Эвертоне"

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс признался, что у него не было проблем с адаптацией в Англии. По его словам, в России, где он ранее играл за "Локомотив", было сложнее в этом аспекте.

- Адаптироваться несложно, когда переходишь в "Эвертон", гораздо сложнее было это сделать в России и Турции, - цитирует Sky Sports Ньясса. - Помню, когда приехал в английский клуб, Аарон Леннон говорил каждый день: "Если тебе что-то нужно, позвони мне". В "Эвертоне" всегда есть люди, которые помогут решить разные вопросы. Может случиться разное, но всегда знаешь, что клуб может помочь.