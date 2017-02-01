Ульоа не будет устраивать забастовку и продолжит тренироваться с "Лестером"

Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа продолжает тренироваться с командой, сообщает Sky Sports. 30-летний аргентинец заявил, что будет оставаться профессионалом и не собирается устраивать забастовку, несмотря на разочарование в том, что ему не удалось уйти из клуба этой зимой.
Напомним, в начале недели футболист назвал главного тренера "Лестера" Клаудио Раньери предателем.
Леонардо Ульоа: "Раньери предал меня, поэтому за "Лестер" я больше играть не буду"
Ботаникум
Ух ты, какой ОНО "профессиАнал"! А раньше ПУБЛИЧНО назвал себя ПРЕДАННЫМ со стороны Раньери, тем самым опосредованно обозначил главного тренера "Лестера" ПРЕДАТЕЛЕМ!?..... И как ОНО теперь будет "профессионально" тренироваться под руководством Клаудио Раньери???..... И как будет смотреть ему в глаза??? Чьим "мозгом" ты думаешь, Леонардо?..... Похоже, "агентским"...
17:21 1 февраля