Ульоа не будет устраивать забастовку и продолжит тренироваться с "Лестером"

Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа продолжает тренироваться с командой, сообщает Sky Sports. 30-летний аргентинец заявил, что будет оставаться профессионалом и не собирается устраивать забастовку, несмотря на разочарование в том, что ему не удалось уйти из клуба этой зимой.

Напомним, в начале недели футболист назвал главного тренера "Лестера" Клаудио Раньери предателем.

Леонардо Ульоа: "Раньери предал меня, поэтому за "Лестер" я больше играть не буду"