Ули Хенесс: "Езил – хороший продукт маркетинга. Чудо, что он капитан "Арсенала"

Президент "Баварии" Ули Хенесс раскритиковал полузащитника "Арсенала" Месута Езила.

- Я давно знаю Езила. Он очень хороший продукт маркетинга, - цитирует Bild Хенесса. Его имидж намного лучше, чем он есть на самом деле. Это чудо, что он капитан "Арсенала".

После выступления на чемпионате мира-2018 Езил из-за реакции общественности и множества критических отзывов принял решение завершить выступление за сборную Германии. Игрока с турецкими корнями критиковали за встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Ранее Хенесс раскритиковал решение Йоахима Лева взять Езила на чемпионат мира-2018.