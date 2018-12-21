Уле Гуннар Сульшер: "Я уже советовался с Фергюсоном"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что уже советовался с Алексом Фергюсоном по поводу работы в клубе. Норвежец вспомнил, какую роль сыграл в его карьере шотландский специалист.

– Фергюсон очень сильно повлиял на меня, – цитирует AFP Сульшера. – Меня впечатляли всегда его отношения с людьми, способность сохранять горящие глаза и голод у всех 25 игроков команды, у всех сотрудников клуба. Он был моим наставником, и я даже не сразу понял, сколько всего перенял у него. Конечно, я с ним уже говорил. Нет более подходящего человека, у которого я мог бы спросить совета.