Уле Гуннар Сульшер: "У Мактоминэя впереди светлое будущее"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с 22-летним шотландским полузащитником Скоттом Мактоминэем​, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

– Скотт находится в системе "Манчестер Юнайтед" с самого раннего возраста, он прошел через все академии и добился фантастических успехов за последние пару лет. Мактоминэй – молодой полузащитник, который постоянно становится лучше. Это очень умный игрок. Я рад, что он подписал новый контракт, и нет никаких сомнений, что у него впереди светлое будущее, – приводит слова Сульшера пресс-служба "МЮ".

Скотт Мактоминэй продлил контракт с "МЮ" до 2023 года