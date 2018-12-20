Уле Гуннар Сульшер: "Собираюсь насладиться работой в "МЮ"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе. 45-летний норвежец будет руководить "красными дьяволами" до конца текущего сезона.

- Я понимаю и знаю этот клуб, - сказал Сульшер в интервью клубной пресс-службе. - У нас отличный настрой. Мы просматривали матчи "Кардиффа" сегодня утром. Я смотрел премьер-лигу, поэтому знаю, как играют команды из этого турнира.

Я собираюсь насладиться этими 6 месяцами. Я вернулся домой и собираюсь быть собой. Мы заставим игроков снова получать удовольствие от футбола.

Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков после 17 туров. Следующий матч команда проведет против "Кардиффа".

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