Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу "Манчестер Юнайтед"

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, возглавивший "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, прибыл на тренировочную базу клуба в Каррингтоне.

Сульшер, который в среду прилетел в Англию для того, чтобы подписать контракт с "Юнайтед", сегодня утром приехал на базу команды. Там он познакомится с игроками и персоналом, а также, проведет первую тренировку.

- "Манчестер Юнайтед" в моем сердце, и вернуться сюда в подобной роли - прекрасно для меня. Я с нетерпением хочу приступить к работе с нашим талантливым составом и клубным персоналом, - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Уле Гуннар Сульшер подписал соглашение с "МЮ" до конца сезона, а затем он вернется работать в "Мольде", контракт с которым у него рассчитан до 2021 года. Руководство "Манчестера" заплатила норвежскому клубу 1,8 миллиона фунтов неустойки. В случае, если "красные дьяволы" решат продолжить сотрудничество с норвежцем, они должны будут выложить еще 8 миллионов.