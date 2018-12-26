Уле Гуннар Сульшер: "Постараюсь контролировать свои эмоции на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил, что для него будет эмоциональным моментом возвращение на "Олд Траффорд". Норвежец проведет первый домашний матч в качестве тренера "МЮ" с "Хаддерсфилдом".

– Конечно, я постараюсь контролировать свои эмоции, потому что я должен выполнять свою работу и быть сосредоточенным, – цитирует Sky Sports Сульшера. – Это нелегко, я прекрасно знаю. Но с нетерпением жду матча на "Олд Траффорд". У "МЮ" лучшие фанаты в мире. Я надеюсь, что смогу своей работой принести пользу команде, и фанаты продолжат выкрикивать мое имя.