Уле Гуннар Сульшер: "Пока не привык к тому, что являюсь главным тренером "МЮ"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (3:1) заявил, что пока не привык к своей новой должности. 45-летний специалист также поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Я пока не привык к тому, что являюсь главным тренер "МЮ", - приводит слова Сульшера BBC. - Посмотрим, привыкну ли я к этому... Я провел всего две игры. Наши болельщики - лучшие в мире. Наверное, более эмоционально эту поддержку восприняла моя семья, которая находилась на стадионе. Я же был сосредоточен на игре. Определяющим моментом стал сейв Давида Де Хеа. Это было одно из лучших спасений, которые я когда-либо видел. Погба? Он знает, что может забивать еще больше. Думаю, теперь он счастлив.

"Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 32 очка после 19 туров.

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