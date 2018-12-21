Уле Гуннар Сульшер: "Отношения с Погба буду выстраивать так же, как и с остальными игроками"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о своих целях на новом для себя посту, а также о том, как будет выстраивать отношения с полузащитником команды Полем Погба.

- Многие тренеры хотели бы поработать с "Манчестер Юнайтед". Но та ситуация, в которой я нахожусь - это не совсем то, о чем был разговор, - цитирует Сульшера Guardian Sport. - Я буду здесь на протяжении полугода. Когда с тобой подписывают контракт и просят поработать шесть месяцев, тебе остается лишь сказать: "Да, я буду рад это сделать!". Моя работа заключается в том, чтобы сделать это настолько хорошо, насколько я могу. Как я буду выстраивать отношения с Полем Погба? Как и со всеми остальными игроками - буду развивать его, говорить с ним на тренировках о нашей философии, принципах и о том, как мы хотим играть.

Неважно, какой клуб ты тренируешь - от тебя всегда хотят видеть то, во что ты хочешь играть. У нас хороший подбор высококвалифицированных игроков, так что, мне будет легче позволить им развиваться. Им нужно выступать с куражом и развивать свои навыки.

Первая игра будет очень важной - мне нужно донести до игроков свои принципы и то, что я хочу от них видеть, а затем, извлечь из этого результат. Отставание от зоны Лиги чемпионов 11 очков? Давайте посмотрим, сколько баллов мы сможем заработать. Я не собираюсь откладывать выполнение этой цели.

Уле Гуннар Сульшер был назначен на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в среду, 19 декабря. Контракт с ним был подписан до конца сезона. В настоящий момент "МЮ" занимает шестое место в английской премьер-лиге с 26 очками. Команда на 19 баллов отстает от идущего первым "Ливерпуля", и на 11 - от четвертой лигочемпионской позиции.

Сульшер выступал за "Манчестер" в качестве игрока 14 лет - с 1996 по 2010 годы. Он забил один из голов в памятном финале Лиги чемпионов-1999 с мюнхенской "Баварии" (2:1).