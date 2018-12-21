Уле Гуннар Сульшер: "Ни секунды не раздумывал над предложением "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил, что не колебался, соглашаясь на переход в "МЮ". Норвежец будет работать с командой до конца сезона, а потом вернется в "Мольде".

– Будучи футболистом я ни секунды не раздумывал над предложением "МЮ", – цитирует AFP Сульшера. – То же самое было несколько дней назад, когда мне предложили пост тренера. Я хочу, чтобы "МЮ" играл смело, чтобы игроки проявили себя и рисковали на поле. Хочу, чтобы они снова обрели радость от футбола, которая была с ними еще с детства.