Уле Гуннар Сульшер: "Невилл будет жестко меня критиковать - мы 11 лет сидели рядом в раздевалке"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что не боится критики бывшего защитника "красных дьяволов" Гэри Невилла, который является экспертом на британском телевидении.

- Не волнуйтесь, Невилл будет жестко меня критиковать, - приводит слова Сульшера портал Goal. - Мы 11 лет сидели рядом в раздевалке. Он находился рядом со мной, так что... Ну вы знаете Гэри!

Сейчас ему платят за то, что он выражает свое мнение. Он должен его озвучивать. Я ничем не отличаюсь от других тренеров, которые выводят команды на поле. Это ответственность. Моя работа - сделать так, чтобы игроки получали удовольствие от футбола.

Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" 19 декабря 2018 года. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков после 18 туров.

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