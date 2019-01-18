Уле Гуннар Сульшер: "Надеюсь, что Санчес сможет сыграть с "Брайтоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер надеется, что нападающий Алексис Санчес сможет принять участие в предстоящем матче 23-го тура чемпионата Англии против "Брайтона"​, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Встреча состоится 19 января, начало – в 18.00 (мск).

– Алексис тренировался всю неделю, так что, надеюсь, что сегодня с ним все будет в порядке и этот игрок поможет нам в предстоящем матче с "Брайтоном", – приводит слова Сульшера пресс-служба "Манчестер Юнайтед". – Этот игрок любит играть в футбол. Санчесу мешали травмы. Я все знаю о травмах и о том, как это может быть неприятно, и как сильно спортсмены хотят вернуться на поле в эти моменты.