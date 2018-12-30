Уле Гуннар Сульшер: "МЮ" сыграл против "Борнмута" гораздо лучше, чем против "Хаддерсфилда"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после победы над "Борнмутом" (4:1) в матче чемпионата Англии посетовал, что его команда снова не смогла сыграть на ноль. "МЮ" под руководством норвежца одержал три победы в трех встречах (12-3).

- В первом тайме мы атаковали с высоким темпом и высокой энергетикой, но реакция на пропущенный мяч была великолепной, - цитирует BBC Сульшера. - Мы провели матч гораздо лучше, чем против "Хаддерсфилда".

Нам все еще не удалось сыграть на ноль. В этой лиге нельзя выключаться ни на секунду. Игра зрителям понравилась, но теперь "Ньюкасл" - следующий тест.