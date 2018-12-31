Уле Гуннар Сульшер: "МЮ" справился с игрой в матче с "Кристал Пэлас" намного лучше, чем в прошлых встречах"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после победы над "Кристал Пэлас" в матче 20-го тура чемпионата Англии признался, что ему понравился уровень игры. Также он отметил игру Поля Погба, оформившего дубль.

– Реакция на гол "Борнмута" была отличной, – цитирует пресс-служба клуба Сульшера. – Я думал, что вторая половина была превосходной. Мы справились с игрой намного лучше, чем, например, в матче с "Хаддерсфилдом". Погба показывает максимальную производительность.

Эрик Байи знает, что он поступил опрометчиво, ему не нужно этого делать. Он первым признал, что совершил ошибку.

Теперь впереди матч против "Ньюкасла" – это следующий вызов, это будет другое испытание.