Уле Гуннар Сульшер: "Меня воспитали всегда атаковать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер настаивает на том, что атакующая философия команды не изменится и будет использоваться в предстоящем матче 22-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт "красных дьяволов". Встреча состоится 13 января.

– Все знают лучшие команды в АПЛ и, конечно, "МЮ" должен осознавать их сильные стороны. Но меня воспитали так, что нам нужно атаковать. Я думаю, что в этом наша сила, идти вперед и атаковать. Безусловно, у нас не будет такого большого количества шансов забить "Тоттенхэму", поэтому мы должны быть готовы к тому, что когда возьмемся контролировать мяч в этой встрече, то будем правильно каждый участок поля на "Уэмбли", – приводит слова Сульшера официальный сайт "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" занимает шестое место с 38 очками в АПЛ, "шпоры" с 48 баллами располагаются на третьей строчке.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед": чемпионат Англии, онлайн-трансляция, 13 января, начало – в 19.30 (мск).