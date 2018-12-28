Уле Гуннар Сульшер: "Хотим построить "МЮ" вокруг Погба"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил важность полузащитника Поля Погба в построении команды. По его словам, француз является центральным звеном, хотя есть и другие качественные игроки.

- Это топ-игрок, один из лучших в мире. Он мудро играет в нападении, - цитирует Сульшера goal.com. - Поль - большой парень, поэтому может бороться за верховые мячи и хорошо действовать в отборе.

В последних матчах он был хорош, как и другие игроки. Он идеально относится к делу. Это самое главное. Поль показал высший клу. Нужно, чтобы так было в каждом матче.

Конечно, мы хотим построить команду вокруг него, хотя у нас также есть много других качественных футболистов.