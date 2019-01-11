Уле Гуннар Сульшер: "Харри Кейн неплох, не так ли?"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высоко оценил игру нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна​ в преддверии матча 22-го тура против "шпор", сообщает официальный сайт клуба из Манчестера.

– Кейн неплох, не так ли? Он фантастический бомбардир – один из лучших в мире. С другой стороны, у меня есть пара нападающих, с которыми я счастлив работать. Он также является высококлассным профессионалом, и я уверен, что тот, кто играет с ним и тренируется, может больше о нем рассказать. Классный финишер, этот нападающий никогда не упускает шансов, поэтому давайте удостоверимся, что он не получит шансов в предстоящем матче против "МЮ", – приводит слова Сульшера пресс-служба "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" занимает шестое место с 38 очками в АПЛ, "шпоры" с 48 баллами располагаются на третьей строчке.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед": чемпионат Англии, онлайн-трансляция, 13 января, начало – в 19.30 (мск).