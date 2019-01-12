Уле Гуннар Сульшер: "Фергюсон - лучший в истории. Было бы глупо не учиться у него"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Игра состоится 13 января на "Уэмбли". Под руководством Сульшера "МЮ" на данный момент провел пять матчей и все выиграл.

- Играя против лучшей команды, ты должен быть готов обороняться, - цитирует Sky Sports Сульшера. - Мы не собираемся быть наивными, но "МЮ" должен исповедовать атакующий футбол. Мы планируем атаковать, нам нужно побеждать, чтобы сохранить шанс обойти их в таблице. Нам нужны три очка.

Чему я научился у Фергюсона? Желанию прогрессировать, желанию побеждать. Просыпаться на следующее утро и пытаться улучшить команду, вне зависимости от того, проиграли мы или нет. Фергюсон - лучший в истории. Было бы глупо не пытался учиться у него.