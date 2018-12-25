Уле Гуннар Сульшер: "Атакующий стиль заложен в природе "МЮ"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что в природу "красных дьяволов" заложен атакующий стиль игры. 45-летний норвежец также добавил, что игра 18-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа" (5:1) стала наглядным примером этой философии.

- Природа этой команды - идти вперед и нападать, - приводит слова Сульшера портал Goal. - Понятно, что это не будет происходить в каждой игре, ведь иногда моменты нужно выжимать. Но я не думаю, что какой-либо команде понравится, когда Рэшфорд, Марсьяль, Лингард и Погба будут находиться в постоянном движении. Почему мы должны их останавливать?

Атакующая философия "МЮ" - это традиция и история. Мы хотим так играть. Матч с "Кардиффом" - наглядный тому пример.

Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" 19 декабря 2018 года. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков после 18 туров.

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