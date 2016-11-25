Уилшир пожелал поражения "Арсеналу"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир, выступающий на правах аренды в "Борнмуте", заявил, что желает лондонцам поражения в предстоящей встрече между двумя командами. Сам футболист не сможет сыграть в матче из-за соответствующего условия, прописанного в контракте.

– Я разочарован (что не смогу сыграть), я только что провел серию игр, – цитирует Уилшира The Sun. – Но, возможно, мне полезно пропустить один матч, а затем продолжить. На данный момент я являюсь игроком "Борнмута", так что хочу, чтобы "Борнмут" победил.

В текущем сезоне Уилшир сыграл за "Борнмут" 11 матчей.