19:07 | ФУТБОЛ — Англия

Уилшир пожелал поражения "Арсеналу"

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Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир, выступающий на правах аренды в "Борнмуте", заявил, что желает лондонцам поражения в предстоящей встрече между двумя командами. Сам футболист не сможет сыграть в матче из-за соответствующего условия, прописанного в контракте.

– Я разочарован (что не смогу сыграть), я только что провел серию игр, – цитирует Уилшира The Sun. – Но, возможно, мне полезно пропустить один матч, а затем продолжить. На данный момент я являюсь игроком "Борнмута", так что хочу, чтобы "Борнмут" победил.

В текущем сезоне Уилшир сыграл за "Борнмут" 11 матчей.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

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