Полузащитник Джек Уилшир объявил об уходе из "Арсенала". Хавбек защищал цвета лондонцев на протяжении всей профессиональной карьеры с 2008 года (с двумя арендами).

"Могу подтвердить, что я покину "Арсенал" после истечения контракта в конце июня. После серии переговоров с представителями клуба, в частности, с новым главным тренером Унаи Эмери, я почувствовал, что у меня не остается выбора, кроме как принять решение, которое я принимаю только по спортивным соображениям.

Я уже говорил, что вместе со своим представителем вел переговоры с клубом на протяжении нескольких месяцев, чтобы подписать новый контракт. Мое намерение заключалось в том, чтобы остаться игроком "Арсенала". Я был в "Арсенале" с 17 лет и всегда чувствовал себя частью клуба. Я даже готов был пойти на уменьшение зарплаты", - написал Уилшир в Инстаграме.