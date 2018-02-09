Уилшир готов пойти на снижение зарплаты в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир близок к подписанию нового контракта с клубом. По данным The Telegraph, 26-летний игрок сборной Англии принял предложение, несмотря на снижение зарплаты до 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Однако с учетом бонусов за сыгранные матчи, она может вырасти до 110 тысяч. Игрок понимает, что подвержен травмам.

В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач. Однако с сезона-2011/12 он сыграл всего в 81 матче из-за различных повреждений.