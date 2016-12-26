09:08 | ФУТБОЛ — Англия

Уилшир беспокоится за свое будущее в "Арсенале"

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Руководство "Арсенала" все еще не начало переговоры с полузащитником Джеком Уилширом о новом контракте, сообщает Mirror. 24-летний футболист на данный момент находится в аренде в "Борнмуте", в составе которого провел 15 матчей в премьер-лиге и отдал одну голевую передачу.

Отмечается, что наставник "Арсенала" Арсен Венгер заинтересован в возвращении Уилшира, который из-за травмы пропустил почти весь прошлый сезон. Джек является воспитанником лондонцев и не раз выражал беспокойство по поводу своего контракта, который истекает в 2018 году. Футболист надеется, что выступление за "Борнмут" поможет ему вернуться в состав "Арсенала" в следующем сезоне.

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