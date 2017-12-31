Уилфрид Заа: "Кристал Пэлас" нужно всегда играть так же, как и с "Ман Сити"

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа отметил уверенную игру команды в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:0). Лондонцы прервали 18-матчевую победную серию команды Хосепа Гвардьолы. В концовке они были близки к победе, но на 91-й минуте Лука Миливоевич не смог реализовать пенальти.

- Нам не повезло в этом матче, но вратарь "Сити" совершил отличный сэйв, - цитирует BBC Заа. - Мы показали хороший футбол, сейчас думаем о следующем матче. У нас был план, как противостоять сопернику. Этот результат важен для нас ради уверенности в себе. Нам всегда нужно играть так же, как и с "Ман Сити".