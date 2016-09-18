Уильфрид Бони: "Собираюсь сделать все возможное, чтобы принести пользу "Стоук Сити"

Нападающий "Стоук Сити" Вильфрид Бони, арендованный клубом у "Манчестер Сити", перед гостевым матчем 5-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" заявил, что намерен приложить максимум усилий, чтобы принести пользу "гончарам". Он отметил, что полностью сосредоточен на работе.

– Я разговаривал со своим агентом и Хосепом Гвардьолой, – приводит Sky Sports слова Бони. – Знаю, что речь шла об аренде в "Стоук Сити" на один сезон, при условии, что не случится серьезных травм. Я рад возможности помочь команде, где получаю необходимое количество игрового времени.

Да, я связан контрактом с "Манчестер Сити" и нахожусь здесь на правах аренды. Но я собираюсь сделать все возможное, чтобы принести команде пользу. Не знаю, как дальше будут развиваться события. Для меня главное сосредоточиться на работе здесь и сейчас.