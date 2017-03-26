Уилфред Ндиди: "Очень жаль, что у людей появилось мнение, будто игроки виноваты в увольнении Раньери"

Полузащитник "Лестера" Уилфред Ндиди отметил, что после увольнения с поста главного тренера команды Клаудио Раньери в коллективе поменялся общий менталитет. Нигериец подчеркнул, что команда была шокирована новостью об увольнении итальянца.

– В целом, после смены тренера в клубе ничего не изменилось, – цитирует The Sun Ндиди. – Поменялся только общий менталитет команды. Мы стремимся к победам и стараемся избегать прежних ошибок. Очень жаль, что у людей появилось мнение, будто игроки виноваты в увольнении Раньери, будто мы не боролись за команду. Сомневаюсь, что таковые имеются в нашем коллективе. Уход Клаудио стал шоком для всех футболистов.