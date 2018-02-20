00:47 | Футбол — Англия

"Уиган" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии

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"Уиган" обыграл "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Кубка Англии - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил ирландский нападающий Уилл Григг

"Горожане" проводили второй тайм в меньшинстве. В концовке первой половины с поля был удален Фабиан Делф, грубо сыгравший против Макса Пауэра.

"Уиган" в следующем раунде сыграет на своем поле с "Саутгемптоном". В других парах встретятся "Лестер" - "Челси" и "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон". Еще два участника 1/4 финала определятся после переигровок в матчах "Суонси" - "Шеффилд Уэнсдей" и "Тоттенхэм" - "Рочдейл".

Кубок Англии

1/8 финала 

"Уиган Атлетик" - "Манчестер Сити" - 1:0 (0:0)

Гол: Григг, 79. 

"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Сильва (Де Брейне, 65), Фернандинью, Гюндоган, Делф, Агуэро, Сане (Уокер, 46), Бернарду Силва.

Удаление: Делф (Манчестер Сити), 45+2. 

Судья: Тэйлор.

19 февраля. Уиган. Стадион DW Stadium.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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КирпичИнвест

Московский Спартак, Манчестер Сити... Кто следующий?

09:33

Очень плохой мальчик

Раз в год и палка стреляет.

07:33

rdo

Pablo_75 ----- Тогда это бред просто. Лень им играть за кубок. ------- По реакции Пепа и Агуэры хорошо видно, что играли на победу

05:20

rdo

Ха, уже подумали что все. Но нет :) По мозгам олучили, теперь в чемпионате не будут расслабляться да и в лигах оставшихся. Не будет 4 из 4 в этом сезоне) Да и повод для троллинга теперь хороший)

05:19

Pablo_75

maks55555 Pablo_75-----Вместо Д.Сильвы на 65 минуте вышел де Брюйне. _____________ Тогда это бред просто. Лень им играть за кубок.

02:54

maks55555

Pablo_75-----Вместо Д.Сильвы на 65 минуте вышел де Брюйне.

01:50

tryam

повторения это было. Уиган уже выбивал МС. ранее

01:19

Carlos_Valderrama

Will Grigg's On Fire!

01:16

warning_CSKA_is_here

Объясните почему?

01:13

Pablo_75

maks55555 Что это было? _____________ По-моему, забили всё-таки на турнир. Состав "полуторный", нет Стерлинга, де Брейне и Давида Силвы.

01:13

maks55555

Что это было?

00:59

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