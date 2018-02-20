"Уиган" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии

"Уиган" обыграл "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Кубка Англии - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил ирландский нападающий Уилл Григг.
"Горожане" проводили второй тайм в меньшинстве. В концовке первой половины с поля был удален Фабиан Делф, грубо сыгравший против Макса Пауэра.
"Уиган" в следующем раунде сыграет на своем поле с "Саутгемптоном". В других парах встретятся "Лестер" - "Челси" и "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон". Еще два участника 1/4 финала определятся после переигровок в матчах "Суонси" - "Шеффилд Уэнсдей" и "Тоттенхэм" - "Рочдейл".
Кубок Англии
1/8 финала
"Уиган Атлетик" - "Манчестер Сити" - 1:0 (0:0)
Гол: Григг, 79.
"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Сильва (Де Брейне, 65), Фернандинью, Гюндоган, Делф, Агуэро, Сане (Уокер, 46), Бернарду Силва.
Удаление: Делф (Манчестер Сити), 45+2.
Судья: Тэйлор.
19 февраля. Уиган. Стадион DW Stadium.
КирпичИнвест
Московский Спартак, Манчестер Сити... Кто следующий?
09:33
Очень плохой мальчик
Раз в год и палка стреляет.
07:33
rdo
Pablo_75 ----- Тогда это бред просто. Лень им играть за кубок. ------- По реакции Пепа и Агуэры хорошо видно, что играли на победу
05:20
rdo
Ха, уже подумали что все. Но нет :) По мозгам олучили, теперь в чемпионате не будут расслабляться да и в лигах оставшихся. Не будет 4 из 4 в этом сезоне) Да и повод для троллинга теперь хороший)
05:19
Pablo_75
maks55555 Pablo_75-----Вместо Д.Сильвы на 65 минуте вышел де Брюйне. _____________ Тогда это бред просто. Лень им играть за кубок.
02:54
maks55555
Pablo_75-----Вместо Д.Сильвы на 65 минуте вышел де Брюйне.
01:50
tryam
повторения это было. Уиган уже выбивал МС. ранее
01:19
Carlos_Valderrama
Will Grigg's On Fire!
01:16
warning_CSKA_is_here
Объясните почему?
01:13
Pablo_75
maks55555 Что это было? _____________ По-моему, забили всё-таки на турнир. Состав "полуторный", нет Стерлинга, де Брейне и Давида Силвы.
01:13
maks55555
Что это было?
00:59