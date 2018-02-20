"Уиган" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии

"Уиган" обыграл "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Кубка Англии - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил ирландский нападающий Уилл Григг.

"Горожане" проводили второй тайм в меньшинстве. В концовке первой половины с поля был удален Фабиан Делф, грубо сыгравший против Макса Пауэра.

"Уиган" в следующем раунде сыграет на своем поле с "Саутгемптоном". В других парах встретятся "Лестер" - "Челси" и "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон". Еще два участника 1/4 финала определятся после переигровок в матчах "Суонси" - "Шеффилд Уэнсдей" и "Тоттенхэм" - "Рочдейл".

Кубок Англии

1/8 финала

"Уиган Атлетик" - "Манчестер Сити" - 1:0 (0:0)

Гол: Григг, 79.

"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Сильва (Де Брейне, 65), Фернандинью, Гюндоган, Делф, Агуэро, Сане (Уокер, 46), Бернарду Силва.

Удаление: Делф (Манчестер Сити), 45+2.

Судья: Тэйлор.

19 февраля. Уиган. Стадион DW Stadium.