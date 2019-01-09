"Уфа" поздравила Зинченко с первым голом за "Манчестер Сити"

Пресс-служба "Уфы" поздравила бывшего игрока команды Александра Зинченко с первым голом в составе "Манчестер Сити".
- Мы гордимся этим парнем, - написали уфимцы в своем твиттере.
22-летний украинец отличился в матче Кубка лиги против "Бертон Альбион". Сейчас в матче перерыв, со счетом 4:0 ведут "горожане".
Зинченко выступает за "Сити" с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, в которых отдал две результативные передачи.
We are proud of this guy @ManCity pic.twitter.com/G9P1A6CEQ8– ФК УФА (@UfaFc) 9 января 2019 г.
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