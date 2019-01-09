"Уфа" поздравила Зинченко с первым голом за "Манчестер Сити"

Пресс-служба "Уфы" поздравила бывшего игрока команды Александра Зинченко с первым голом в составе "Манчестер Сити".

- Мы гордимся этим парнем, - написали уфимцы в своем твиттере.

22-летний украинец отличился в матче Кубка лиги против "Бертон Альбион". Сейчас в матче перерыв, со счетом 4:0 ведут "горожане".

Зинченко выступает за "Сити" с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, в которых отдал две результативные передачи.